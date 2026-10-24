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24 октября, 14:52

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МИД: Россия жестко ответит на объявление дипломата в Кишиневе персоной нон грата

Россия жестко ответит на объявление дипломата в Кишиневе персоной нон грата – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москва даст адекватный жесткий ответ на решение Кишинева объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны", – говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте ведомства.

Поводом для высылки стал беспилотный летательный аппарат, упавший на территории республики. Уведомление об объявлении сотрудника посольства персоной нон грата молдавская сторона направила 23 октября – в тот же день, когда упал аппарат. Доказательств его российского происхождения, как подчеркнула Захарова, представлено не было.

Само решение представитель МИД РФ назвала звеном деструктивного антироссийского курса официального Кишинева. Его цель, по ее словам, – разрыв связей между народами двух стран и разрушение отношений, которые складывались веками.

Дипломат обратила внимание и на практическую сторону: молдавские власти последовательно пытаются осложнить работу российского посольства. За последние годы из республики выслали целый ряд отечественных дипломатов – под надуманными предлогами или вовсе без них.

От сокращения числа сотрудников загранучреждений страдают прежде всего жители самой Молдавии, продолжила Захарова. Из-за нехватки персонала они ограничены в получении консульских услуг и другого содействия.

Ранее МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и потребовал их выезда из страны. Решение принято якобы по данным национальных спецслужб, а действия дипломатов несовместимы с их статусом. Конкретных доказательств в ведомстве при этом не представили.

Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, комментируя ситуацию, сообщил, что Россия ответит на решение Австрии выслать дипломатов. Он подчеркнул: реакция последует "неотвратимо".

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