Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады США

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Тегеран предложил Вашингтону вернуть судоходство в Ормузском проливе при условии, что США снимут блокаду с иранских портов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их данным, инициатива уже передана американской стороне, а роль посредника взял на себя Пакистан. Кроме того, Иран уведомил пакистанскую сторону, что "готов к возобновлению переговоров с США".

При этом иранская сторона эти сведения пока не комментировала.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что российская сторона готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном для прекращения текущего конфликта. В ведомстве добавили, что эскалация невыгодна никому, в том числе России, особенно если нестабильной станет ситуация в Ормузском проливе.