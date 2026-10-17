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17 октября, 18:36

Политика

Второй за день нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Фото: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

Еще один танкер, перевозивший более двух миллионов баррелей нефти, подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сообщило Tasnim со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся", – говорится в заявлении.

По утверждению КСИР, судно отключило все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование и пыталось пройти по неразрешенному маршруту. После столкновения с миной в машинном отделении произошел мощный взрыв. Название судна не уточняется.

Ранее утром 17 октября в КСИР сообщали, что другой супертанкер, нарушивший установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив, подорвался на мине и загорелся.

До этого, 9 октября, сообщалось о поражении еще одного крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе. Крупнотоннажный танкер NV Sunshine, принадлежащий компании Nhat Viet, планировал пройти по южному маршруту Ормузского пролива. После удара в моторном отсеке судна произошел пожар.

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