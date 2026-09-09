КСИР заявил о введении запретной для судоходства зоны в Ормузском проливе

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Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

"Запретный район начинается от порта Чабахар вплоть до отдельных районов Оманского залива и Аравийского моря", – приводит его слова агентство Fars.

Мохеби добавил, что любое судно, которое будет проходить через эту зону, подвергнется санкциям, если не согласует проход с Тегераном.

Отмечается, что ограничения будут связаны с отказом в предоставлении морских услуг и страхования в том случае, если судно, считающееся нарушителем, захочет снова воспользоваться Ормузским проливом.

Ранее КСИР атаковал три судна США и три нефтяных танкера, которые следовали по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе. Атаки стали ответом на американские удары по иранским танкерам.

До этого два человека погибли, еще двое пострадали в результате атаки беспилотников США на иранский остров Ларак. Удар был произведен по двум ракетным установкам.