Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 15:06

Политика

Ушаков заявил, что Москва пока не видела дорожную карту по Украине

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Москва пока не располагает дорожной картой по украинскому урегулированию, о разработке которой говорил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее Рубио заявил, что после контактов представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине.

Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп затем отдельно обсуждали возможные дальнейшие шаги Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и развитию двусторонних отношений. По его словам, разговор стал продолжением поездок Кушнера и Уиткоффа.

Одним из возможных шагов со стороны США для скорейшего завершения конфликта могло бы стать, как подчеркнул Ушаков, прекращение любой помощи Киеву. Он добавил, что обсуждение этого вопроса между российским и американским лидерами проходило в закрытом формате.

Ранее в Кремле заявили об уверенности в скорой победе России в украинском конфликте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция идет успешно, однако Москва остается открытой для переговоров.

Кроме того, Уиткофф доложил о значительных подвижках после визитов в Москву и Киев. Вслед за этим состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продлился ровно час.

По оценке Ушакова, беседа прошла в конструктивном и откровенном ключе, но носила конфиденциальный характер. Трамп, в свою очередь, высказал мнение, что завершение конфликта открыло бы путь к восстановлению отношений между Россией и США.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика