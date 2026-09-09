Ушаков заявил, что Москва пока не видела дорожную карту по Украине

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Москва пока не располагает дорожной картой по украинскому урегулированию, о разработке которой говорил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее Рубио заявил, что после контактов представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине.

Ушаков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп затем отдельно обсуждали возможные дальнейшие шаги Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и развитию двусторонних отношений. По его словам, разговор стал продолжением поездок Кушнера и Уиткоффа.

Одним из возможных шагов со стороны США для скорейшего завершения конфликта могло бы стать, как подчеркнул Ушаков, прекращение любой помощи Киеву. Он добавил, что обсуждение этого вопроса между российским и американским лидерами проходило в закрытом формате.

Ранее в Кремле заявили об уверенности в скорой победе России в украинском конфликте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция идет успешно, однако Москва остается открытой для переговоров.

Кроме того, Уиткофф доложил о значительных подвижках после визитов в Москву и Киев. Вслед за этим состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продлился ровно час.

По оценке Ушакова, беседа прошла в конструктивном и откровенном ключе, но носила конфиденциальный характер. Трамп, в свою очередь, высказал мнение, что завершение конфликта открыло бы путь к восстановлению отношений между Россией и США.