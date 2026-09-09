Четвертый сезон проекта "Московские мастерские" стартует 5 октября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Четвертый сезон проекта "Московские мастерские" начнется 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Открытие сезона организует агентство креативных индустрий Москвы. Каждый из резидентов получит персональное место для творчества, а также доступ к общим производственным зонам: гончарным кругам, зоне для сушки и работы с глиной, печам для обжига.

На протяжении полугода с художниками будут работать кураторы, которые вместе с ними составят индивидуальный план работы над проектом, от первых набросков до законченного произведения, которое представят на итоговой выставке сезона.

В пресс-службе отметили, что проект является значимой площадкой для развития современного искусства в городе. Он объединяет мастеров, экспертов и жителей столицы.

За время работы "Московских мастерских" в городе провели свыше 520 экскурсий, мастер-классов, арт-квартирников, перформансов и встреч с творцами, на которых побывали более 8 тысяч человек. Благодаря этому формату резиденты не просто работают в студиях, а взаимодействуют с аудиторией.

В персональных студиях художники воплощают свои идеи в реальные произведения. В предыдущие сезоны они не только представляли работы на выставках, но и принимали участие в ярмарках и маркетах современного искусства. Резиденты арт-центра также часто становятся авторами лекций и мастер-классов по живописи и созданию керамических изделий.

В этот раз появится еще одно направление – спецпроект "В сердце дикой природы", в реализации которого принимает участие Московский зоопарк. 10 из 35 художников в новом сезоне начнут посещать зоосад для создания набросков животных и общения с сотрудниками. После этого учреждение проведет выставку лучших работ.

Ранее стало известно, что 10 сентября на ВДНХ откроется выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". В павильоне № 1 "Центральный" посетители смогут увидеть порядка 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Экспонаты предоставили 32 музея из разных российских городов.