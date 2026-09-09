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09 сентября, 15:49

Политика

Ушаков заявил, что РФ считает Абу-Даби приоритетной площадкой для встречи по Украине

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Абу-Даби мог бы снова принять трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине в случае их возобновления. Об этом он сообщил в беседе с ИС "Вести".

По словам Ушакова, контакты с украинской стороной сохраняются, однако сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса, который уже имел место ранее. Этот вопрос до этого уже обсуждался и с американскими коллегами.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после контактов американских представителей в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине.

Ушаков говорил, что Москва пока не располагает этой картой. При этом он отмечал, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отдельно обсуждали возможные дальнейшие шаги Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта и развитию двусторонних отношений.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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