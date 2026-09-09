Собянин гарантировал стабильный заказ "Метровагонмашу" на десятилетия вперед

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Москва обеспечивает завод по производству вагонов метро "Метровагонмаш" гарантированным заказом для обновления подвижного состава, сообщил Сергей Собянин в ходе совместного с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посещения завода в Мытищах.

"Причем заказы не только на сам подвижной состав, но и на его обслуживание. У нас 30-летние договоры сервисного обслуживания, то есть каждый поезд, который сойдет здесь с ваших заводских линий, будет еще 30 лет обслуживаться", – отметил мэр столицы.

По его словам, метропоезд "Москва-2026", который производится на "Метровагонмаше", является одним из лучших поездов в мире. Собянин также отметил, что предприятие считается одним из лучших в мире. Кроме того, им гордятся москвичи и жители Подмосковья, которые пользуются продукцией завода.

В свою очередь, Воробьев добавил, что "Метровагонмаш" не устает постоянно развиваться и проводить модернизацию. Например, ряд сложных узлов закупали за рубежом, но теперь у отечественных аналогов фиксируется высокая конкурентоспособность.

"И неслучайно есть экспортный потенциал", – отметил губернатор Подмосковья.

"Метровагонмаш" – крупнейший производитель вагонов для Московского метрополитена. Именно здесь в 1934 году был собран первый отечественный состав метро. В разное время здесь выпускали грузовые и пассажирские железнодорожные вагоны, трамваи, санитарные поезда, пригородные поезда.

За 90 лет работы на предприятии разработали более 40 типов и модификаций вагонов метро. В наше время завод является крупнейшим в России производителем вагонов метро, а также входит в четверку крупнейших поставщиков вагонов метро в мире. Производственная мощность предприятия составляет более 800 вагонов в год, а штат сотрудников насчитывает около 3 000 человек.

Доля продукции для московского метро составляет около 60–70% от общего объема производства. Предприятие произвело более 7 000 вагонов, среди них – вагоны типа Е и их модификации, "Номерные", "Яуза", "Русич", "Ока", также современная серия "Москва".

Одновременно предприятие продолжает выполнять заказы для других российских и зарубежных метрополитенов. Флагманом и основой производственного плана являются вагоны "Москва-2026". Новые поезда метро обслуживаются по контрактам жизненного цикла.

Ранее сообщалось, что еще 700 вагонов серии "Москва-2026" поступят в парк столичного метро в течение 2026–2027 годов. Таким образом, столичный метрополитен стал лидером по обновлению поездов среди городов Европы и Америки. За последние 10 лет московское метро получило свыше 5 тысяч новых вагонов, добавил он. Новые поезда уже курсируют на Филевской, Кольцевой, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях.

