Открытие Рублево-Архангельской линии сократило путь до центра для 550 тысяч москвичей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Открытие первого участка Рублево-Архангельской линии улучшило транспортное обслуживание районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк. Об этом сообщили ТАСС в столичном Дептрансе.

Открытие линии сократило путь до центра для 550 тысяч москвичей. Новая линия также должна разгрузить Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова. Пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, а также Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую линии метро. За счет развития прилегающих территорий число рабочих мест, как ожидается, увеличится на 35%.

Сейчас вблизи нового участка сосредоточено около 290 тысяч рабочих мест. К 2030 году их количество планируют увеличить до 400 тысяч за счет строительства деловых и социальных объектов, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Линия обозначена на карте метро графитовым цветом. По ней на первом этапе будут курсировать 12 поездов "Москва 2026" вместимостью около 1,5 тысячи пассажиров каждый.

Новые составы получили увеличенную вместимость вагонов, сквозные переходы между ними и широкие дверные проемы для ускорения посадки. В каждом поезде предусмотрено 400 разъемов для зарядки гаджетов, а также медиаэкраны, система адаптивного освещения, климатическое оборудование и обновленные эргономичные сиденья без металлических стыков.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" 5 сентября, в День города. Станции оснащены биометрией, 4G и 160 цифровыми табло. Второй участок до "Липовой Рощи" планируют открыть в 2027 году, а следующий – в 2030-м, когда пассажиропоток должен превысить 250 тысяч человек в сутки.