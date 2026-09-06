МВД: мошенники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов и банков

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Мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, госпорталов, ЖКХ и соцзащиты, чтобы втянуть жертв в преступления, в том числе теракты и диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как пояснили в ведомстве, аферисты, представляясь полицейскими или следователями, заявляют, что на имя человека пытаются оформить кредит или доверенность, обвиняют в финансировании запрещенных организаций, а также убеждают "помочь следствию", ссылаясь на утечку данных.

Другая распространенная схема – звонки от имени банковских работников. Злоумышленники сообщают о попытке списания средств, просят назвать код из СМС или данные карты для "отмены операции", а затем убеждают перевести деньги на несуществующий "безопасный счет".

Представляясь сотрудниками госпорталов, мошенники говорят о проблемах с учетной записью, требуют подтвердить данные по фишинговой ссылке или уведомляют о выплате, для получения которой нужно ввести реквизиты карты.

Кроме того, аферисты нередко выдают себя за работников ЖКХ и управляющих компаний: предлагают заменить счетчики по льготной цене, сообщают о проверке датчиков или вентиляции с требованием оплаты, а также просят код из СМС для "обновления базы данных".

Еще одна категория – звонки от имени соцзащиты и страховых компаний. Мошенники обещают компенсацию за лекарства или услуги, предлагают обновить полис ОМС с передачей данных, а также уведомляют о выплатах по программе поддержки пенсионеров при условии внесения предоплаты.

Ранее в Москве и области активизировались мошенники, обманывающие покупателей подержанных автомобилей: заниженные цены в объявлениях оборачиваются навязанными кредитами и существенными переплатами. По приезде в салон выясняется, что указанная стоимость действует только при оформлении кредита, а при оплате наличными цена вырастает в несколько раз.

