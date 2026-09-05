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05 сентября, 08:11

Безопасность

Мошенники начали красть аккаунты россиян в онлайн-играх под предлогом подарков

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники стали похищать аккаунты и внутриигровую валюту у пользователей онлайн-игр под предлогом "розыгрышей", "подарков" и "выгодных обменов". Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники вынуждают жертву перейти по ссылке, авторизоваться или сообщить логин с паролем. В результате аккаунт похищается либо списывается внутриигровая валюта.

"Мошенничество в игровых онлайн-сообществах. Под предлогом "розыгрышей", "подарков" или "выгодных обменов" внутриигровой валюты и редких предметов жертву вынуждают перейти по ссылке, авторизоваться или сообщить логин с паролем", – говорится в сообщении.

Ранее мошенники начали предлагать москвичам получить "выплату" ко Дню города, а также пройти опрос, чтобы выиграть приз. Аферисты начали рассылать СМС якобы от "Госуслуг", МФЦ, mos.ru или управы района с предложением ответить на несколько вопросов об истории Москвы. За это потенциальной жертве обещают денежное вознаграждение.

Оформить единовременную выплату ко Дню города злоумышленники также предлагают во время телефонного звонка.

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