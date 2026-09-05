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05 сентября, 04:26

Политика

Аргентина наложит санкции на 45 физлиц и юрлиц за проекты на Мальвинских островах

Фото: depositphotos/tashatuvango

Аргентина вводит санкции против 45 физических и юридических лиц, участвующих в проектах по разведке и добыче углеводородов на Мальвинских островах. Соответствующее решение принято по поручению президента Хавьера Милея. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Процедуру инициировало министерство иностранных дел Аргентины. В заявлении отмечается, что ограничения связаны с предполагаемой деятельностью в нефтегазовом секторе на территории, которую Буэнос-Айрес считает своей.

Власти назвали этот шаг актом справедливости по отношению к тем, кто сражался и отдал жизни за страну, и подчеркнули, что Аргентина не отказывается и никогда не откажется от суверенитета над островами.

В пресс-службе добавили, что те, кто пытается извлечь выгоду, нарушая этот суверенитет, столкнутся со всей силой закона.

Ранее стало известно, что чтраны – участницы Международного уголовного суда ожидают, что США в ближайшее время расширят санкции против МУС, его сотрудников и связанных с ним организаций. Такой сценарий рассматривается как наиболее вероятный уже в скором времени.

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