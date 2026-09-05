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Общество

Минпросвещения РФ увеличило количество часов на изучение истории в 8-х классах

Фото: depositphotos/fabian19

С 1 сентября 2026 года в российских школах увеличится количество уроков истории для восьмиклассников – предмет будет преподаваться три часа в неделю вместо двух. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

По его словам, в прошлом учебном году на новую федеральную программу по истории уже перешли 5–7-е классы, для которых недельная нагрузка также выросла с двух до трех часов. Теперь изменения затронут 8-е и 9-е классы: у восьмиклассников количество занятий увеличится, а у девятиклассников останется прежним – два урока в неделю.

Костенко отметил, что в 10–11-х классах история продолжит изучаться по новой программе базового уровня в объеме двух часов в неделю. Он также подчеркнул, что с 5-го по 11-й класс обучение ведется по единым государственным учебникам, что обеспечивает целостность образовательного пространства.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило рекомендации по внеурочной деятельности школьников. На внеурочную деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю. В подготовленные министерством рекомендации вошли курсы "Россия – мои горизонты" и занятия "Разговоры о важном".

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