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04 сентября, 20:23

Транспорт

Московский транспорт украсили ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 5,6 тысячи автобусов, электробусов и трамваев украсили в Москве в преддверии Дня города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

К празднику на маршруты вышли 30 электробусов с тематической оклейкой, на 50 остановках наземного транспорта повесили плакаты с поздравлением. Кроме того, ко Дню города на регулярных речных электросудах включили подсветку в цветах российского флага.

На вестибюлях станций метро появились флаги, а на 15 цифровых указателях Троицкой линии можно увидеть праздничные поздравления. Более того, все водители вышли в парадной форме.

"Каждый год транспортный комплекс столицы участвует в праздновании Дня города по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Традиционно украсили транспорт и инфраструктуру: оформили автобусы, остановочные павильоны, речные электросуда и вестибюли метро", – указал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что у 9 станций метро установили тематические инсталляции "Два сердца столицы", а в вестибюлях, на эскалаторах и в переходах метрополитена включили аудиопоздравление от Собянина.

Столица встретит свой 879-й день рождения 5 и 6 сентября. В связи с этим в разных районах города пройдут мастер-классы, выступления и различные активности, в том числе в рамках проекта "Лето в Москве".

Например, в Ново-Переделкине праздник отметят концертами: 5 сентября на сцене выступят "БиС", "Самоцветы", Gazan, Аглая Шиловская, Mary Gu и Валерия.

Сотни мероприятий пройдут в парках и музеях столицы ко Дню города

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