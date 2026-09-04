Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев 6 сентября

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Киев в воскресенье, 6 августа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, американские переговорщики в ближайшее время планируют приехать и в Москву, и в Киев. Уже, уточнил он, есть некоторые детали от команды главы Белого дома Дональда Трампа.

О возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев сообщалось еще в августе, однако поездка была перенесена по необъясненным причинам. Позже Зеленский заявил, что украинская сторона находится в контакте с американскими представителями и согласовала новую дату визита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Украины прекратить террористическую активность на время поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он добавил, что Москва не планирует вести с Киевом прямые переговоры на этот счет.