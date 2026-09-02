Силуанов подвел итоги первой встречи с министром финансов США Бессентом

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США и Россия сходятся в том, что для развития финансовых отношений между двумя странами есть все необходимые базовые основы. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, подведя итоги первой встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Мы первый раз встречались с господином Бессентом. Это была встреча на полях "двадцатки". Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения", – сказал Силуанов в интервью ИС "Вести".

Министр отметил, что сейчас между Россией и США сохраняется напряжение, однако по мере решения геополитических разногласий страны смогут развивать и финансовые отношения. При этом, по мнению Силуанова, представители финансовой сферы могут найти точки сближения между странами быстрее политиков.

"Поэтому всегда надо разговаривать. Надо продолжать диалог", – добавил глава Минфина.

Встреча состоялась на полях заседания глав минфинов и управляющих центральных банков стран "Группы двадцати" в американском Эшвилле, в котором Силуанов участвовал 31 августа и 1 сентября.

Ранее замглавы американского Минфина по международным делам Эрин Браун заявила, что РФ и США важно поддерживать диалог даже в периоды конфликтов. Так она прокомментировала встречу Бессента и Силуанова. Кроме того, она назвала их контакты позитивными.