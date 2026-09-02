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02 сентября, 09:26

Происшествия

Девятиклассник ранил ножом одноклассника в школе в Башкирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Девятиклассник ранил ножом другого ученика во время конфликта в школе в селе Кушнаренково. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, между двумя учениками произошел конфликт, в ходе которого один из подростков нанес другому удар ножом. Пострадавшего госпитализировали.

На место прибыли сотрудники полиции. 14-летнего подростка вместе с родителями доставили в отдел МВД России по Кушнаренковскому району для дачи объяснений.

Ранее в дагестанском Каспийске 16-летний подросток напал с ножом на 70-летнего водителя такси в Каспийске и ранил его в шею. Тем не менее таксисту удалось обезоружить нападавшего и ранить его в ответ. Удар пришелся в живот.

Во время допроса подросток не смог объяснить причину нападения. В отношении него возбудили уголовное дело.

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