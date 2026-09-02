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02 сентября, 11:07

Общество

Ресторан "Траттория Венеция" в Москве закрыли на 3 месяца после отравления подростков

Фото: depositphotos/pressmaster

Тверской суд Москвы приостановил на 90 суток работу одного из ресторанов "Траттория Венеция" из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Проверку ресторана Роспотребнадзор провел после отравления двух несовершеннолетних посетителей. Специалисты установили, что продукцию в заведении преимущественно хранили на полу, а часть продуктов была с истекшим сроком годности.

Кроме того, помещения ресторана не убирали ежедневно с применением дезинфицирующих средств. В результате в них обнаружили грязь, пыль и насекомых. Персонал также не смог предоставить документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров.

Ранее частный детский сад в квартире жилого дома в Москве закрыли на три месяца из-за антисанитарии. Прокуратура выявила, что влажная уборка проводилась ненадлежащим образом, кухня содержалась в неудовлетворительном состоянии, а детей кормили без основного меню с горячими блюдами. Возбуждены административные дела.

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