Частный детский сад в Москве закрыли на 3 месяца из-за антисанитарии

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Частный детский сад в квартире жилого дома в Москве закрыли на 3 месяца из-за антисанитарии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе проверки было выявлено, что влажная уборка проводилась ненадлежащим образом, кухня содержалась в неудовлетворительном состоянии, а для приготовления блюд использовалась эмалированная посуда.

Кроме того, дети получали питание без основного организованного меню с горячими блюдами. Также выяснилось, что суточные пробы продуктов не отбирались, а график смены горячей воды не велся.

Индивидуальному предпринимателю, владеющему детсадом, внесено представление об устранении нарушений, которое проконтролирует прокуратура. Также возбуждены дела об административных правонарушениях. Суд принял решение о приостановлении деятельности организации.

Ранее в Самарской области у матери изъяли пятерых детей, которые проживали в захламленной квартире в антисанитарных условиях. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.