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27 августа, 19:09

Политика

ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК и портовой инфраструктуре Украины

Фото: mil.ru

Российские военные нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам, а также объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, ударные беспилотники поразили промышленное предприятие в Великой Александровке Киевской области, где производятся разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы и дистанционно управляемые модули. Также удары были нанесены по транспортно-логистическому центру в Броварах, который используется для хранения и распределения комплектующих для БПЛА.

В Одесской области под удар попали объекты в портах Измаил и Одесса. В Измаиле был поражен танкер с горюче-смазочными материалами во время разгрузки и два резервуара с топливом для ВСУ. В Одессе российские военные атаковали семь хранилищ с военным имуществом и цех по сборке беспилотников.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Шевченковское в Запорожской области. Операция прошла успешно благодаря активным действиям подразделения группировки "Восток". Кроме того, под контроль армии России перешли Писаревка в Сумской области и Неженка в Запорожской области.

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