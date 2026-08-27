Книга Симоньян о Кеосаяне поступила к первым читателям

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Книга "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", посвященная режиссеру Тиграну Кеосаяну, вышла в свет, сообщила его вдова, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в MAX.

"Даже мне уже пишут люди, которые ее получили", – поделилась она.

Первый тираж составил 50 тысяч экземпляров. Издательство уже приняло решение о дополнительном тираже. Средства от продажи книги направят на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников.

Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Его последней режиссерской работой стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию Симоньян.

С 2007 года Кеосаян работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из самых ярких его проектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", выходившее на НТВ с 2016 года в течение восьми лет.

Из-за гражданской позиции режиссер был включен в санкционные списки ряда стран. В 2024 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста России.

В январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, 26 сентября он скончался. Ему было 59 лет.