МГИК утвердила правила применения электронного списка на выборах в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) на заседании 27 августа утвердила правила использования электронного списка избирателей на выборах депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в Щукине, которые пройдут в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель МГИК Ольга Кириллова напомнила, что электронный список и электронное голосование уже стали привычными для москвичей. По ее словам, большинство избирателей голосуют онлайн или через электронные терминалы, и в сентябре эти способы будут доступны.

Также сохранится возможность проголосовать бумажным бюллетенем на участке по месту постоянной регистрации. Определиться с формой волеизъявления можно непосредственно в дни голосования, добавила Кириллова.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что столичные технологии уже минимизировали количество ошибок и защитили систему от двойного голосования. Однако в текущих условиях необходимо предусмотреть дополнительную защиту всей системы голосования, а также членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

Он обратился к МГИК с просьбой продумать дополнительные варианты защиты, в том числе от случаев злоупотребления избирательными правами. Ковалев пояснил, что ранее уже происходили ситуации, когда люди намеренно пытались обойти систему и проголосовать дважды.

Кроме того, сейчас, в условиях спецоперации и вражеских атак беспилотников, последствия могут быть непредсказуемыми и повлиять на работу комиссий и саму систему голосования. В частности, в результате атак возможны перебои с электричеством, интернетом и мобильной связью, поэтому Общественный штаб просит предусмотреть защиту системы в сложных условиях, в том числе от попыток двойного голосования.

Голосование на федеральной платформе пройдет с 18 по 20 сентября на сайте vybory.gov.ru. Жителям столицы подавать заявление через "Госуслуги" не требуется, так как они смогут проголосовать дистанционно на mos.ru.

Также принять участие в голосовании смогут граждане, находящиеся за границей, – избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В частности, в Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.