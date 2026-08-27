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27 августа, 17:16

Политика

Фон дер Ляйен признала зависимость Евросоюза от энергоресурсов из России

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Ежедневный дефицит Евросоюза в торговле с Китаем превысил миллиард евро и продолжает расти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме La REF. Ее слова передает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, европейская экономическая модель долгое время опиралась на дешевые энергоресурсы из России, открытую мировую торговлю и растущий доступ на китайский рынок. Однако сейчас эти основы разрушаются, в том числе из-за отказа от российских энергоносителей.

По словам фон дер Ляйен, впервые отрицательное сальдо зафиксировано одновременно во всех 27 членах союза. За минувшие 5 лет импорт из Китая поднялся на 45%, а экспорт из ЕС в Китай идет на спад. С начала 2026 года дефицит прибавил еще 10%.

Руководитель ЕК также сделала предупреждение о том, что свыше 50% промышленного производства испытывает конкуренцию со стороны китайских товаров. В то же время степень зависимости европейских стран от сырья и деталей из Китая по многим категориям превосходит 80%, а по редкоземельным элементам достигает 90%.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на то, что страны ЕС, отказавшись от российского газа, в результате столкнулись с энергетическим кризисом. Он добавил, что газохранилища Германии перед приближающейся зимой заполнены всего на 47,6% при привычном показателе 75%, а Нидерландов – на 38,5% при 77%.

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