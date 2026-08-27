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27 августа, 16:38

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала 19 сообщений за день

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", с утра 27 августа передала в эфир 19 сообщений. Эта дата, по подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных онлайн-систем мониторинга радиоэфира и информации радиолюбителей, вошла в пятерку дней с самым активным выходом в эфир с начала года.

Первое сообщение прозвучало в 06:57 по московскому времени. Это был музыкальный термин "подголосок". Спустя время с разной периодичностью вплоть до 14:31 станция передала еще 18 слов, которые как существуют в русском языке, так и не встречаются в словарях. Среди них – словоформы "скипократ", "стыкодуст", "махокран", "ввозоруль" и "бунтолет".

Больше слов было передано только 11 февраля – тогда прозвучало 28 сообщений, 24 июня – 27, 12 марта – 20. 30 июня станция передала 16 слов.

Предыдущие сигналы были зафиксированы 24 августа. За два часа радиостанция передала в эфир три сообщения.

В 06:08 прозвучало первое сообщение, состоящее из двух слов – "мыловар" и "должностной". В 07:01 можно было услышать послание "белокурый". Последний сигнал "шкеторинг" передавался в 08:00.

Радиостанция вещает на коротких волнах с 1970-х годов. При этом официального подтверждения ее предназначения нет. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ.

В промежутках между голосовыми сообщениями на частоте УВБ-76 работает звуковой маркер. В связи с этим станцию также прозвали "жужжалкой". Большую популярность среди интернет-пользователей, радиолюбителей и конспирологов станция получила за оригинальность звучащих на ее частоте словоформ.

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