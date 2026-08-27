Футбольный матч между "Динамо" и "Оренбургом" перенесен на "РЖД Арену"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Матч восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Динамо" и "Оренбургом", запланированный на 12 сентября, перенесен с "ВТБ Арены" на "РЖД Арену". Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

Перенос связан с проведением на домашнем стадионе "бело-голубых" другого мероприятия. В "Динамо" поблагодарили "Локомотив" и "РЖД Арену" за возможность провести игру.

"Приносим извинения нашим болельщикам за доставленные неудобства. В ближайшее время мы сообщим все подробности о билетной программе и о порядке размещения для владельцев абонементов и покупателей бизнес-лож, а также другую важную информацию", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что полузащитник Сергей Бабкин из "Крыльев Советов" подписал контракт со столичным "Локомотивом". Соглашение с игроком будет действовать до 2031 года.

В свою очередь, полузащитник Артем Карпукас перешел из "Локомотива" в петербургский "Зенит". Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.