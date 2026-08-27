Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 15:05

Происшествия

12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Петербурге

Фото: МАХ/"ЧП 78 | Санкт-Петербург , Питер / СПБ / ДТП / Новости"

12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Авария произошла на Софийской улице у пересечения с Усть-Ижорским шоссе. Как сообщил РИА Новости источник в полиции, автобус маршрута № 330 стоял на обочине из-за задымления колеса. При этом пассажиров водитель высадил. В этот момент в него въехал автобус № 326. После случившегося 10 человек были госпитализированы.

На месте работают экстренные службы. Начато служебное расследование совместно с перевозчиками. Прокуратура контролирует выявление всех обстоятельств аварии, также за этой работой следит председатель комитета по транспорту Денис Минкин.

Ранее в Петербурге столкнулись грузовой автомобиль и автобус. Авария произошла на 4-м километре внутреннего кольца КАД в Курортном районе в городе Сестрорецке. В результате пострадали пять человек.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика