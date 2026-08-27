12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Петербурге

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12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Авария произошла на Софийской улице у пересечения с Усть-Ижорским шоссе. Как сообщил РИА Новости источник в полиции, автобус маршрута № 330 стоял на обочине из-за задымления колеса. При этом пассажиров водитель высадил. В этот момент в него въехал автобус № 326. После случившегося 10 человек были госпитализированы.

На месте работают экстренные службы. Начато служебное расследование совместно с перевозчиками. Прокуратура контролирует выявление всех обстоятельств аварии, также за этой работой следит председатель комитета по транспорту Денис Минкин.

Ранее в Петербурге столкнулись грузовой автомобиль и автобус. Авария произошла на 4-м километре внутреннего кольца КАД в Курортном районе в городе Сестрорецке. В результате пострадали пять человек.

