Швыдкой: перенос памятника Пушкину затронет весь ансамбль Пушкинской площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможный перенос памятника Александру Пушкину затронет весь ансамбль Пушкинской площади в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, зампред Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой.

Так он прокомментировал идею режиссера Никиты Михалкова вернуть памятник поэту на историческое место на Тверском бульваре. По словам собеседника агентства, замысел понятен и эмоционально объясним, однако городская среда за полтора века кардинально изменилась.

"Сегодняшний Тверской бульвар и площадь – это не просто историческое место, а сложный транспортный и пешеходный узел. Перенос монумента – это не просто передвижка статуи, это изменение восприятия всего ансамбля площади", – сказал Швыдкой.

Он также поддержал проведение тестового голосования среди москвичей, которое поможет понять, где, по их мнению, должен стоять памятник. Необходим диалог со всех сторон: жителей, художников и архитекторов, добавил спецпредставитель российского президента.

Тестирование системы электронного голосования, приуроченного к предстоящим выборам в Госдуму, пройдет в столице 28 августа с 08:00 до 14:00. Участникам предстоит ответить на вопрос о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар. Горожане не только выскажут свое мнение, но и познакомятся с процедурой электронного голосования.