Москвичам рассказали, как проголосовать за судьбу памятника Пушкину 28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве с 08:00 до 14:00 28 августа пройдет тестирование системы электронного голосования. Участникам предложат ответить на вопрос о возвращении памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С инициативой вернуть монумент выступил народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Его обращение поддержали в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве и вынесли на тестовое голосование. Отмечается, что именно при открытии этого памятника прозвучала знаменитая речь Федора Достоевского о роли поэта в единении России.

Тестирование приурочено к выборам в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Горожане не только выскажут мнение по городскому вопросу, но и познакомятся с процедурой электронного голосования.

Принять участие в тестировании смогут все совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией. Для онлайн-голосования потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Проверить доступные способы голосования можно заранее в личном кабинете.

Проголосовать можно тремя способами: онлайн на странице elec.mos.ru, через терминал электронного голосования на избирательных участках или с помощью традиционного бумажного бюллетеня. Для онлайн-голосования необходимо авторизоваться на портале и подтвердить участие проверочным кодом из СМС. На участках при себе нужно иметь паспорт.

Все электронные голоса будут записаны в блокчейн в анонимном зашифрованном виде. Технология защищает данные от редактирования и удаления. Расшифровка произойдет перед подведением итогов, при этом голоса останутся обезличенными.

Во время тестирования специалисты проверят корректность всех процессов и алгоритмов, работу онлайн-страницы, терминалов и электронного списка избирателей. Системе также устроят стресс-тесты на устойчивость к повышенным нагрузкам, отключению электроэнергии и связи.

Граждане, которые на выборах проголосуют электронно, также станут участниками розыгрышей "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов". Призы будут разыгрываться 19, 20 и 21 сентября. Избиратели смогут получить от 1 до 50 тысяч призовых баллов, которые можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах.