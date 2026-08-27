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27 августа, 10:28

Политика

С 1 сентября в России вступают в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Например, для иностранных граждан, находящихся в стране более трех месяцев, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней, то есть в три раза. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация.

Параллельно расширяется эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов. Спикер подчеркнул, что указанные нормы служат целям оптимизации миграционной политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан.

Также ФНС сможет оперативнее регистрировать иностранных граждан благодаря введению электронного взаимодействия ведомств при обмене данными.

Вступающие в силу с сентября законы также касаются запрета на продажу вейпов, сигарет и другой продукции с содержанием никотина на остановках общественного транспорта. Лекарственные средства с этого же периода будут продаваться через передвижные аптеки в сельской местности и посёлках, не имеющих стационарных аптечных учреждений.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за которые иностранных граждан могут выдворить из России. Их число увеличилось до 45.

В частности, мигрантов будут выдворять за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку и отношению к религии. Ранее за это предусматривался только штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

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