Движение перекрыли на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение временно перекрыли на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения введены на Большом Каменном мосту, Малом Каменном мосту и улице Серафимовича при движении в центр. Также проезд заблокирован на Болотной набережной.

Ранее автомобилистов предупредили, что движение на ряде улиц в районе "Лужников" будет перекрыто с 28 по 30 августа из-за проведения концертов.

С 20:00 до окончания мероприятий закроют проезд по Проектируемому проезду № 2309, улицам Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулку Хользунова и дублеру Комсомольского проспекта.

Кроме того, с 08:00 до завершения концертов будет недоступен съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Также с 00:01 до конца мероприятий 28, 29 и 30 августа будет запрещена парковка на участках, где введены ограничения. Водителей призывали заранее планировать маршруты.

