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27 августа, 11:38

Экономика

Курс евро на межбанковском рынке превысил 100 рублей

Фото: depositphotos/rfphoto

Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 19 марта превысил отметку в 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:01 по московскому времени европейская валюта выросла на 1,69% и торговалась на уровне 100,006 рубля. Доллар при этом подорожал на 1,65%, до 85,79 рубля. К 11:16 курсы евро и доллара оставались на достигнутых уровнях.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал мнение, что курс рубля к концу года приблизится к показателю в 80–85 рублей за доллар. Он уточнил, что такой прогноз нельзя исключать, поскольку обстановка на мировых рынках меняется.

Он добавил, что у Центробанка и Минфина есть возможности "через определенное поведение на валютном рынке", включая интервенции, не допускать резкой волатильности российской валюты.

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