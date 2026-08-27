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27 августа, 11:58

Общество

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с продажей препаратов с сибутрамином

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с онлайн-продажей препаратов с сибутрамином, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее журналисты заявили, что продавцы биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса, содержащих сибутрамин, маскируют их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы, и продают на маркетплейсах и в телеграм-каналах.

Роспотребнадзор направил официальное письмо в редакцию издания, распространившего информацию о продаже таких препаратов, а также отправил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять срочные меры по изъятию такой продукции.

БАДы для похудения с сибутрамином впервые заметили на российских маркетплейсах в начале августа. Вещество включено в список сильнодействующих, а его незаконный оборот может повлечь уголовную ответственность.

Позднее Роспотребнадзор организовал проверку и направил в АКИТ обращение с просьбой принять меры по изъятию препаратов. Торговые площадки Wildberries и Ozon также начали внутренние проверки, после чего карточки БАДов с сибутрамином пропали с онлайн-витрин маркетплейсов.

Маркетплейсы скрыли опасные БАДы для похудения с витрин

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