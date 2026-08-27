Более 13 тонн "серой" техники изъяли в столичном торговом комплексе

Фото: customs.gov.ru

Таможенники обнаружили и изъяли крупную партию незадекларированной электроники и бытовой техники в одном из торговых комплексов Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Всего изъято около 13,5 тонны товаров, стоимость которых составляет около 123 миллионов рублей. В павильонах комплекса нашли более 3,3 тысячи незадекларированных электронных устройств от известных брендов, среди которых телефоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры, очистители воздуха и сушилки для рук.

Товары были ввезены на таможенную территорию без надлежащего оформления. Партия арестована. Для ее легализации владельцу необходимо задекларировать товар и уплатить 35 миллионов рублей таможенных платежей.

По информации Baza, проверка прошла на рынке "Горбушка", где 14 августа проводились обыски.

При этом утверждалось, что они могли быть связаны с деятельностью нескольких нелегальных криптообменников. Кроме того, с несколькими сотрудниками проводились следственные действия. О задержаниях не сообщалось.

