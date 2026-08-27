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Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за рисков для национальной энергосистемы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на указ, который подписал американский лидер.

Документ ограничивает использование импортного оборудования в энергетической сфере. Теперь закупка и установка некоторых видов иностранных трансформаторов, инверторов и генераторов запрещена. Под ограничения также подпадают цифровые компоненты и программное обеспечение, которые могут сделать энергосеть уязвимой для кибератак.

В указе сказано, что поставки зарубежной техники создают угрозу национальной безопасности и экономике США. По мнению властей, опасность исходит из-за пределов страны.

От министерства энергетики потребовали контролировать работу уже смонтированного импортного оборудования. Ведомство также должно определять сроки прекращения сделок, подпадающих под действие нового указа.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призывал мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани лучше планировать бюджет города. Последний сообщал, что Нью-Йорк столкнулся с самым серьезным кризисом бюджета со времен 2008–2009 годов.

Мамдани объяснял, что налоговые изменения и прочие меры направлены на стабилизацию финансового положения Нью-Йорка и укрепление социальной устойчивости в долгосрочной перспективе, даже если некоторые программы не приносят жителям прямой выгоды.

