27 августа, 09:26Транспорт
Движение в Кутузовском тоннеле затруднено из-за ДТП
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение в Кутузовском тоннеле, в районе дома № 30 по Кутузовскому проспекту, затруднено из-за ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Отмечается, что на внутренней стороне Третьего транспортного кольца возник затор протяженностью около 6 километров. В ведомстве посоветовали использовать для объезда Садовое кольцо.
В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города, уточняются ее обстоятельства и информация о пострадавших.
Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте, возле дома № 22, произошло ДТП с участием внедорожника. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина выехала на тротуар и перевернулась, оказавшись на правом боку.