Движение в Кутузовском тоннеле затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение в Кутузовском тоннеле, в районе дома № 30 по Кутузовскому проспекту, затруднено из-за ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Отмечается, что на внутренней стороне Третьего транспортного кольца возник затор протяженностью около 6 километров. В ведомстве посоветовали использовать для объезда Садовое кольцо.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города, уточняются ее обстоятельства и информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте, возле дома № 22, произошло ДТП с участием внедорожника. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина выехала на тротуар и перевернулась, оказавшись на правом боку.

