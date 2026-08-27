Силы ПВО за ночь сбили 267 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 августа нейтрализовали 267 украинских дронов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, Башкирией и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области два мирных жителя пострадали. В поселке Октябрьском ранения получил мужчина, его госпитализировали.

В селе Бессоновке FPV-дрон атаковал автомобиль, из-за чего травмы выявили у 17-летней девушки. С осколочными ранениями рук и грудной клетки ее доставили в больницу. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

