27 августа, 09:23Происшествия
Силы ПВО за ночь сбили 267 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 августа нейтрализовали 267 украинских дронов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями.
Кроме того, БПЛА удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, Башкирией и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области два мирных жителя пострадали. В поселке Октябрьском ранения получил мужчина, его госпитализировали.
В селе Бессоновке FPV-дрон атаковал автомобиль, из-за чего травмы выявили у 17-летней девушки. С осколочными ранениями рук и грудной клетки ее доставили в больницу. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.