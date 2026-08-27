Московские волонтеры передали гуманитарную помощь жителям Курской области

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московские волонтеры передали жителям Курской области более 10 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Миссия была приурочена к годовщине разгрома германской армии в Курской битве. В состав груза вошли продукты длительного хранения – крупы, макароны, консервы, а также средства личной гигиены, школьные принадлежности, детская одежда, включая куртки, игрушки и наборы к новому учебному году. Для взрослых и детей отправили подгузники, медицинские халаты, антисептики и инвалидные коляски. Кроме того, волонтеры привезли сухой армейский душ, который помогает поддерживать гигиену в условиях отсутствия воды.

Отдельной частью груза стали более 400 килограммов яблок, собранных в рамках благотворительной акции "Подари яблоко!". Она прошла в третий раз и была приурочена к Яблочному Спасу. Москвичи и фермеры приносили свежие фрукты на шесть городских ярмарок.

Перед отправкой гуманитарная помощь проходит несколько этапов подготовки. Жители столицы приносят товары в штабы проекта "Москва помогает", где добровольцы проверяют целостность упаковки и сроки годности, распределяют вещи по категориям и комплектуют коробки. При формировании груза учитывают запросы организаций и жителей регионов.

Гуманитарная миссия состоялась с 22 по 25 августа. В состав делегации вошли студенты московских вузов, а также Андрей Ландин – ветеран боевых действий, участник СВО, старший тренер сборной Москвы по гиревому спорту и член патриотического клуба "Город героев Москва".

Волонтеры приняли участие в возложении цветов у мемориального комплекса "Курская дуга", встрече "Диалоги с героями" и создании тематической картины на проспекте Победы. Они также посетили курский пансионат ветеранов войны и труда "Сосновый бор" и круглый стол "Связь поколений: опыт волонтерства", где обсудили практики добровольческой помощи.

Участники миссии побывали в курском приюте для животных "Право на жизнь", где постоянно находятся более 300 собак и 25 кошек. За все время новый дом обрели свыше тысячи питомцев. Волонтеры передали приюту корм и другие необходимые товары.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Якиманка с вами!" совершили около 100 гуманитарных поездок в зону спецоперации, на приграничные и новые территории России.

Военнослужащим доставляют авто- и мототехнику, средства связи, защитную амуницию и другие необходимые предметы. Активисты помогают военным с 2022 года. На базе штаба проекта налажено изготовление маскировочных сетей и другой востребованной продукции.