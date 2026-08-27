Россия нарастила запасы алмазов более чем на 100 млн карат

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Прирост запасов алмазов в России по итогам первого полугодия 2026 года превысил 100 миллионов карат. Об этом сообщил ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

Также значительно выросли запасы других полезных ископаемых: платиноидов – более чем на 12 тонн, золота – почти на 180 тонн, серебра – на 1,4 тысячи тонн, меди – на 340 тысяч тонн, цинка – на 273,1 тысячи тонн, свинца – на 48,8 тысячи тонн, железных руд – на 133,3 миллиона тонн, угля – на 163,4 миллиона тонн.

Казанов отметил, что приросты получены не только за счет открытия новых месторождений, но и благодаря дополнительной геологической разведке и переоценке действующих.

Ранее правительство России перенесло срок введения экспортной пошлины на алмазы с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года. Размер пошлины составит 8% и будет распространяться на необработанные алмазы массой от 0,45 до 10,8 карата, а также на алмазы специальных размеров.

Между тем Минпромторг разработал проект Стратегии развития отрасли драгоценных металлов до 2035 года. Ведомство предлагает обнулить пошлины на ввоз в Россию драгоценных камней, используемых в качестве вставок в украшения, а также создать ювелирные промышленные кластеры.