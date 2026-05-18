Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 11:32

Экономика

Запрет на вывоз из РФ лома драгметаллов продлен до конца ноября 2026 года

Фото: 123RF.com/handmadepictures

Российский кабмин продлил временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 30 ноября этого года. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба правительства.

Действие предыдущего запрета, который был введен в ноябре 2025 года, заканчивается 31 мая 2026 года. При этом теперь нельзя будет вывозить из страны не только отходы и ломы драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами.

Помимо этого, временно запрещается вывозить отходы и ломы электротехнических и электронных элементов, которые применяются для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка России.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в правительство внесен проект указа, который ограничит вывоз из страны физлицами золота в слитках 100 граммами. По его словам, он согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Изначально ведомства, причастные к разработке законопроекта, хотели установить денежный эквивалент в 10 тысяч долларов, который действует в отношении вывоза иностранной валюты и других средств. Но затем разработчики проекта решили установить порог по массе физического золота.

Читайте также


экономика

Главное

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика