Стоимость золота опустилась ниже 4,5 тыс долларов впервые со 2 февраля

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже 4 500 долларов за тройскую унцию впервые со 2 февраля. Это следует из данных торговой площадки.

По информации на 21:55 по московскому времени, цена на драгоценный металл снизилась на 2,04%, составив 4 481,4 доллара за тройскую унцию. К 22:00 стоимость золота замедлила снижение до 4 510,4 доллара за унцию.

Вместе с тем фьючерс на серебро с поставкой в мае снижался на 1,84%, до 68,385 доллара за унцию.

Тем временем золотой запас России увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов из-за подорожания этого драгметалла. По состоянию на 1 января 2025 года в хранилищах ЦБ находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год – на 326,5 миллиарда.

