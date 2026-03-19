Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года

Расчетный курс евро, служащий вектором для внебиржевого рынка, впервые с 12 сентября прошлого года превысил отметку в 100 рублей. Немногим позже он снизился до 98 рублей, следует из данных торгов.

По состоянию на 12:17 по московскому времени евро увеличился на 1,44 рубля относительно предыдущего закрытия и составил 98,04 рубля. Несколькими минутами ранее он достиг 100,10 рубля.

Курс доллара рос на 3,96% и был на уровне 87,197 рубля.

Американская валюта растет на протяжении недели. В частности, 13 марта курс доллара превышал 80 рублей впервые с 19 декабря 2025 года, а 16-го числа устанавливался на отметке в 81,02 рубля.

17 марта расчетный курс доллара впервые с 22 октября 2025 года превысил отметку в 82 рубля. На следующий день утром курс составлял 83,09 рубля, а ближе к вечеру достиг 84,05 рубля. Евро, в свою очередь, в этот период находился на уровне 96,54 рубля.

Эксперты считают, что такая тенденция приведет к подорожанию доллара до 95–100 рублей к концу 2026 года. Крепкий рубль, в свою очередь, в этом году маловероятен из-за слабого платежного баланса.

