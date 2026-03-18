Новости

Новости

18 марта, 16:20

Экономика

Стоимость золота опустилась ниже 4,9 тыс долларов впервые с 17 февраля

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию впервые с 17 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По данным на 15:26, цена составляла 4 897,3 доллара за тройскую унцию (-2,21%). Через несколько минут стоимость золота ускорила снижение и находилась на уровне 4 895,5 доллара (-2,25%).

Вместе с тем фьючерс на серебро с поставкой в мае снижался на 2,3%, до 78,08 доллара за унцию.

Ранее биржевая цена на золото опустилась ниже 5 050 долларов за тройскую унцию впервые с 20 февраля. Фьючерс с поставкой в апреле подешевел на 5,19% и установился на отметке в 5 036 доллара.

Золотой запас России увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов из-за подорожания этого драгметалла. По состоянию на 1 января 2025 года в хранилищах ЦБ находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год – на 326,5 миллиарда.

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

