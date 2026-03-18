Стоимость золота опустилась ниже 4,9 тыс долларов впервые с 17 февраля

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже 4 900 долларов за тройскую унцию впервые с 17 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По данным на 15:26, цена составляла 4 897,3 доллара за тройскую унцию (-2,21%). Через несколько минут стоимость золота ускорила снижение и находилась на уровне 4 895,5 доллара (-2,25%).

Вместе с тем фьючерс на серебро с поставкой в мае снижался на 2,3%, до 78,08 доллара за унцию.

Ранее биржевая цена на золото опустилась ниже 5 050 долларов за тройскую унцию впервые с 20 февраля. Фьючерс с поставкой в апреле подешевел на 5,19% и установился на отметке в 5 036 доллара.

Золотой запас России увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов из-за подорожания этого драгметалла. По состоянию на 1 января 2025 года в хранилищах ЦБ находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год – на 326,5 миллиарда.