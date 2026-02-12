Форма поиска по сайту

12 февраля, 08:41

Экономика
Экономист Зельцер: доллар будет стоить около 78 рублей на следующей неделе

Экономист рассказал, как может повести себя доллар после решения ЦБ по ключевой ставке

Фото: depositphotos/baramee2017

Курс доллара после решения Центробанка по ключевой ставке может составить около 78 рублей, заявил эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер в беседе с "Газетой.ру".

"На будущей неделе (с 16 февраля. – Прим. ред.) курс рубля будет переваривать пятничное решение ЦБ по ставке. Если ЦБ 13 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16%, это поддержит нацвалюту, а если вновь немного ослабит денежно-кредитную политику, то доллар, евро и юань оживятся", – уверен специалист.

Кроме того, стоит учитывать фактор баланса экспорта-импорта – в этой части ожидается тенденция против рубля. Таким образом, по совокупности факторов, курсы иностранных валют продолжат расти.

"До конца месяца доллар сможет вернуться на круглые 80 рублей", – отметил Зельцер.

При этом в ближайшие недели курс евро может достигнуть значений в 95 рублей, а курс юаня может составить 11,5 рубля.

Ранее эксперты указывали, что на следующем заседании Центробанка регулятор может снизить ключевую ставку до 15–15,5%. Таким образом ставки по вкладам опустятся до 13–14%, ипотека – до 14–15%, а потребительские кредиты – до 16–17%. При этом курс рубля в таком случае ослабнет в связи со снижением доходности рублевых активов.

