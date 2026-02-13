ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 78%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", опубликованные на сайте ФОМ.

При этом 80% респондентов заявили, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту президента страны. В это же время положительно оценили работу правительства государства 52% участников опроса. О том, что премьер Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% россиян.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40%, КПРФ – 10%, ЛДПР – 8%, партии "Справедливая Россия" – 3%, а партии "Новые люди" – 4%. Само исследование проводилось с 6 по 8 февраля, всего было опрошено 1 500 россиян.

Ранее граждане назвали Путина главным политическим лидером 2025 года. За российского президента проголосовали 36% респондентов. На втором месте оказался глава МИД Сергей Лавров, его выбрали 6% опрошенных, а на третьем – Мишустин с 5% голосов.

