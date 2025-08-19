Почти 100% молодых россиян настроены патриотично

Фото: depositphotos/labrador

Доля патриотов среди молодых россиян в возрасте 18–24 лет составляет 99% – с 2016 года этот показатель вырос на 16%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи-иноагенты также отмечают рост патриотично настроенной молодежи. По их информации, с апреля по июль количество тех, кто считает, что дела в России идут в правильном направлении, выросло на 13% и составило 73%. В свою очередь, в фонде "Общественное мнение" указали, что столько же поддерживают Вооруженные силы РФ и уверены в том, что живут в свободной стране.

"Бум патриотических настроений среди молодежи – это не кратковременное событие, а устойчивая тенденция", – добавил политический аналитик Петр Колчин.

С его слов, число желающих покинуть страну в настоящее время и протестный потенциал у молодых людей находится на историческом минимуме.

Помимо учителей, в гражданское сознание молодежи внесла вклад целенаправленная политика государства. В нее входят занятия "Разговоры о важном", еженедельные церемонии поднятия флага в школах, федеральные программы патриотического воспитания.

Большинство школьников (88%) одобрило нововведения. За последний год каждый второй учащийся стал сильнее чувствовать гордость за свою страну. Всего ее чувствуют 97% учеников, 83% довольны своей жизнью, 91% связывают свое будущее с РФ. В реализации задуманного ребятам могут помочь правительственные программы "Россия – страна возможностей", "Движение Первых", РО "Знание" и Росмолодежь.

Политолог Данила Гуреев подтвердил, что указанные проекты и профориентационные занятия помогают талантливым молодым людям проявить и показать себя.

"Для настоящих специалистов и людей, отдающих себя своему делу, Россия действительно страна возможностей", – добавил он.

Традиционные духовно-нравственные ценности – фундамент российской системы образования, заявил ранее Владимир Путин. По его словам, они помогают молодежи осознать, что быть гражданином, значит уважать историю своей страны, чтить ее корни, трудиться во благо Родины и нести ответственность за ее будущее. Национальное единство, милосердие, патриотизм и любовь к семье – ключевые ценности для России и ее граждан, уточнил президент.