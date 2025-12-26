Форма поиска по сайту

26 декабря, 17:57

Общество

Телеканалы Москва 24 и "Москва Доверие" подготовили музыкальный новогодний подарок

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканалы Москва 24 и "Москва Доверие" подготовили для горожан и туристов живую музыкальную музыку в рамках проекта "Зима в Москве". Программа пройдет на катке площади Революции 27 декабря.

В рамках мероприятия "Москва Доверие" представит концерт ансамбля медных духовых инструментов артистов Большого театра. Гости смогут услышать песни и композиции из советских и мировых фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром", "Операция Ы или другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница" и других. Концерт начнется в 19:00.

Телеканал Москва 24 проведет фестиваль "Солома". В нем примут участие певица и автор песен Маша Фэй, представительница современной российской поп-сцены Leroo и создатели электро-свинга в России Dreams Shadow.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут бесплатно покататься на катке под треки артистов, пройдя предварительную регистрацию через сервис "Мосбилет".

Открытый каток на площади Революции стал одной из центральных площадок "Зимы в Москве" и фестиваля "Путешествие в Рождество". Там открыты пункт проката и раздевалка с ячейками хранения.

Более того, телеканал "Москва Доверие" организует концерт на Манежной площади 3 января. В его рамках на сцену выйдет ансамбль медных духовых инструментов артистов Большого театра. В программе прозвучат марш из балета "Щелкунчик", ⁠русский народный танец "Яблочко", музыка из кинофильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Я шагаю по Москве". Концерт начнется в 16:00.

Ранее москвичей пригласили на новогодние мастер-классы и квесты, которые проходят в Государственном центральном музее кино на ВДНХ в декабре. Например, 2-го числа в 13:00 и 15:00 будет организован квест "Новогодний калейдоскоп", в рамках которого гостям напомнят о зимних фильмах и мультфильмах.

Около 1,3 тыс катков открыты в Москве в этом сезоне

Сюжет: Зима в Москве
общество

