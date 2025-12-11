Форма поиска по сайту

11 декабря, 10:54

Общество

Вещи локальных брендов представят на "Маркете маркета" в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Вещи локальных брендов представят на фестивале "Маркет маркета" в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль организуют на Болотной площади с 9 декабря по 28 февраля. Найти его можно в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве". Посетителям предложат декор, посуду ручной работы, одежду, косметику и другие вещи. Также проведут различные мастер-классы и конкурсы.

Уточняется, что в мероприятии "Яндекс маркета" примут участие несколько десятков брендов. Например, гости смогут приобрести вязаные изделия бренда Svyazat', одежду "Мурмуризма", посуду по мотивам русских сказок марки "Лукоморье" или украшения Nastya Buryan. На маркете представят большое количество других предметов, включая товары благотворительных фондов.

Два процента с каждой покупки перечислят в фонд "Помощь рядом".

Кроме того, по 14 декабря в столице будут проходить праздничные мероприятия для всей семьи в рамках проекта "Зима в Москве". Организаторами выступили местные предприниматели. Например, на Болотной площади в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" состоятся познавательные и развлекательные занятия для детей и взрослых.

Предприниматели организовали творческие мастер-классы в рамках проекта "Зима в Москве"

