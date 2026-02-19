Форма поиска по сайту

Новости

19 февраля, 13:57

Наука

"Роскосмос" показал накрывший Москву циклон "Валли"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" показал фотографию циклона "Валли", который накрыл Москву в четверг, 19 февраля. Снимок опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

Кадры были сделаны со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М". Как отметили в организации, циклон пришел со стороны Болгарии через Крым, охватив столицу за несколько часов.

"Из-за непогоды некоторые авиарейсы были задержаны и отменены", – говорится в сообщении.

Горожан предупреждали, что пик снегопада будет сохраняться до 17:00. Затем осадки станут менее интенсивными, но окончательно ослабеют лишь к утру пятницы, 20-го числа. В связи со снегопадом, метелью, гололедицей и усилением ветра в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий снегопада. Утром специалисты провели сплошную механизированную уборку проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков циклы уборки повторяются.

Водителям посоветовали перенести поездки на автомобиле на вечер, после 20:30. Кроме того, из-за снегопада возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно скорректированы. Жителям и гостям города также рекомендовали пользоваться метро.

Авиаэксперт рассказал о работе аэропортов в условиях снегопада в столице

