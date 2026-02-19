Сошедшая в Архызе лавина повредила 5 зданий и 2 автомобиля

Фото: 09.mchs.gov.ru

Сошедшая в Архызе лавина, по уточненным данным, повредила 5 зданий и 2 автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, повреждения получили 4 гостевых дома, здание хозпостройки и 2 легковые машины. О пострадавших информация не поступала.

"Объем сошедшей лавины, по предварительным данным, составляет около 135 тысяч кубометров. Снежная масса сошла вне зоны лавиноопасного участка", – указали в МЧС, добавив, что к расчистке снега привлекли инженерную технику.

Самопроизвольный сход лавины произошел 19 февраля. Тогда сообщалось о повреждении 2 кемпингов и 1 автомобиля.

В пресс-службе курорта "Архыз" пояснили, что лавина сошла в одноименном поселке. Сам турцентр работает штатно: канатные дороги и горнолыжные трассы открыты в соответствии с погодными условиями.

На месте ЧП работают 13 человек и 3 единицы техники. Лавинная опасность в горах Карачаево-Черкесии сохраняется.