Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 12:26

Происшествия

Мужчина пострадал при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Лавина сошла в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В результате один человек был госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сход лавины случился между поляной Азау и поселком Терскол 19 февраля. Снежная масса не вышла за пределы лавиноудерживающих устройств. Ударная волна дошла до территории нижней стоянки для спецтехники.

"Одного мужчину для осмотра отправили медикам, от дальнейшей медицинской помощи отказался", – отмечается в сообщении.

МЧС уточнило, что инцидент обошелся без жертв. Движение на участке автодороги в районе произошедшего осуществляется в штатном режиме.

Ранее группа из 16 лыжников попала под лавину в районе горы Касл-Пик в американском штате Калифорния. На помощь направились три высококвалифицированные команды спасателей. Всего в операции участвуют 46 сотрудников экстренных служб.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика