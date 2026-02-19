Мужчина пострадал при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Лавина сошла в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. В результате один человек был госпитализирован, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сход лавины случился между поляной Азау и поселком Терскол 19 февраля. Снежная масса не вышла за пределы лавиноудерживающих устройств. Ударная волна дошла до территории нижней стоянки для спецтехники.

"Одного мужчину для осмотра отправили медикам, от дальнейшей медицинской помощи отказался", – отмечается в сообщении.

МЧС уточнило, что инцидент обошелся без жертв. Движение на участке автодороги в районе произошедшего осуществляется в штатном режиме.

Ранее группа из 16 лыжников попала под лавину в районе горы Касл-Пик в американском штате Калифорния. На помощь направились три высококвалифицированные команды спасателей. Всего в операции участвуют 46 сотрудников экстренных служб.

